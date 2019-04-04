Счетная палата впервые раскрыла план проверок. В Петербурге ревизия ждет комитеты Смольного, СПбГУ, консерваторию, Академию имени Можайского и других

Высший орган внешнего государственного контроля России в первый раз в своей истории сделал общедоступным график проверок на предстоящий год. Пойти на такой шаг ранее обещал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«В текущем году особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением наццелей, обозначенных в майском указе президента» – так 4 апреля на своем сайте Счетная палата анонсировала опубликованный перечень проверок.

Санкт-Петербург в плане упоминается почти 40 раз. В частности, аудит должен оценить исполнение государственной программы «Реализация государственной национальной политики» в СПбГУ. В сфере судостроения и освоения шельфовых месторождений Счетную палату заинтересовали Крыловский государственный научный центр и Центр технологии судостроения и судоремонта. В рамках оценки работы таможенных органов проверяющие придут и на Санкт-Петербургскую таможню Северо-Западного таможенного управления. Сразу несколько городских ведомств также ждет аудит: петербургский комитет финансов, Управление Федеральной налоговой службы, комитет по экономической политике и стратегическому планированию и другие. В рамках оценки использования средств Минобороны проверка пройдет в Военно-космической академии имени Можайского и в Суворовском училище. Государственная консерватория имени Римского-Корсакова также значится в плане.

Отдельным направлением аудита станет ракетно-космическая промышленность. В частности, ревизии ожидают Роскосмос, корпорацию «Энергия», Центр «Прогресс», а также Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. Счетная палата намерена проанализировать эффективность использования средств в отрасли. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин попросил провести проверку предприятий и утвердил план по противодействию коррупции на два года. Счетной палате не впервой следить за деятельностью госкорпорации. Так, в 2018 году глава проверяющего органа Алексей Кудрин рассказал, что более 40% нарушений, выявленных в ходе проверок, относятся именно к ракетно-космической отрасли.







Не ускользнет от взгляда проверяющих и сфера туризма на Северном Кавказе, а также предоставление субсидий региону. Кроме того, несколько субъектов РФ были выбраны для ревизии: один из самых закредитованных регионов РФ Мордовия, а также Орловская область и Карелия. В Крыму счетная палата оценит строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту и возведение аэропорта в Севастополе.

В вооруженных силах аудиторов интересуют траты на оснащение армии самолетами в рамках госпрограммы, а также функционирование телеканала «Звезда».

Традиционная поверка пройдет и в Центробанке, где подчиненные Кудрина посмотрят счета и операции, которые попадают под гостайну.

Пенсионный фонд, в свою очередь, должен будет показать эффективность инвестирования пенсионных накоплений граждан.

Госкорпорация национальный институт развития ВЭБ.РФ выделена в плане отдельным пунктом. Счетную палату интересует деятельность по реализации стратегии и бизнес-модели.

Чемпионат мира прошел, однако оценить использование бюджетных средств для его проведения еще предстоит в 2019 году. Российский мундиаль стал самым дорогим в истории, так как на его подготовку было потрачено почти 680 млрд рублей.