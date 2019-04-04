Дочернее предприятие «Отделстрой» - «Кудрово-град» - стало победителем конкурса «Хрустальная капля»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил победителей конкурса на звание лучшего абонента «Хрустальная капля». В номинации «Объединяя усилия», присужденной за конструктивную совместную работу и добросовестное сотрудничество с «Водоканалом», победила компания «Кудрово-град».

«Кудрово-град» является дочерним предприятием инвестиционно-строительной компании «Отделстрой». Оно было создано для возведения социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры в микрорайоне «Новый Оккервиль». Компания сотрудничает с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», прокладывая необходимые инженерные сети для обеспечения жителей «Нового Оккервиля» качественным водоснабжением.

Впервые конкурс «Хрустальная капля» провели в 2012 году. Основная цель – создание открытых и доброжелательных отношений между абонентами и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», поиск новых путей повышения качества предоставляемых услуг. Ежегодно организаторы «Хрустальной капли» создают рабочую комиссию, члены которой выбирают лучших абонентов.

В 2019 году конкурс проводился в десяти номинациях. Победители получили статуэтку «Хрустальная капля», грамоты и памятные призы.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – Застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/