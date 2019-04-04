18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.33р
73.42р
14:00 04.04.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
04.04.2019 11:58
Печать

Предпочтения покупателей жилья в масс-маркете: весна 2019

В рамках Ярмарки недвижимости, которая прошла с 29 по 31 марта в Санкт-Петербурге, специалисты ГК «Ленстройтрест» выяснили у посетителей, на что они обращают первоочередное внимание при выборе квартиры, каким ключевыми характеристикам она должна обладать, что считают «лишним», а чего не хватает в сегодняшних новостройках.

Предпочтения покупателей жилья в масс-маркете: весна 2019

pixabay.com

1. Небольшое количество квартир на этаже и добрососедские отношения.

Пожив достаточно долго в многоэтажных домах, покупатели отдают предпочтение комфортной плотности застройки. Они понимают, что качество и образ жизни, которые получают владельцы квартиры в малоэтажных и среднеэтажных комплексах принципиально отличаются от жилой среды в высотных домах. Потребители хотят видеть из своего окна небо и деревья, а не только стену противоположного корпуса. Они понимают, что небольшое количество квартир на этаже обеспечивают дружелюбную атмосферу – мало соседей, все знают друг друга, легче формируются приятельские отношения и проще достигаются компромиссы в решении общедомовых вопросов.

2. Эффективная площадь квартиры без «лишних» квадратных метров.

Подход покупателей к выбору жилья остается рациональным – за «лишние», не используемые квадратные метры они платить не готовы. В фокусе внимания грамотно спланированное жилое пространство с минимальным количеством зон, не приносящих владельцам пользы. Большим спросом пользуются квартиры евроформата, включающие объединенную кухню-гостиную и небольшие по метражу спальни. Стоимость такой квартиры позволяет сэкономить на бюджете, не теряя в качестве жилья. Интересны планировки, где предусмотрены помещения для хранения вещей различных габаритов – гардеробные, кладовые, квартиры на первых этажах с погребками. Такие, например, есть в финском городке «Юттери».



3. Развитые общественные пространства как неотъемлемое дополнение к квартире.

Все больше внимания покупатели уделяют общественным зонам в проектах. Они хотят иметь возможность развиваться, учиться, получать новые впечатления и комфорт за пределами своей квартиры. Сегодняшний клиент понимает: чтобы гулять, заниматься спортом, играть с детьми, жарить барбекю вместе с друзьями в специальном месте, читать в уютной беседке, просто радоваться жизни нужны большая благоустроенная территория и достаточно зеленых зон, места для активного и спокойного отдыха, игровые площадки, вело- и роликовые дорожки, спортивная инфраструктура. Так, в голландском квартале «Янила Кантри» есть скейт-парк, а также стадион, который летом используют как футбольное поле, а зимой как каток. Кроме того, в комплексе есть специальная площадка для выгула собак, где питомцев можно не только выгуливать, но и дрессировать. 

4. Квартира как комплекс преимуществ.

Приобретаемую недвижимость клиенты рассматривают как комплекс преимуществ, которые они могут получить за свой бюджет, – эффективное планировочное решение квартиры, функциональные холлы и места общего пользования, уютные чистые дворы и высокий сервис управляющей компании, насыщенная внутриквартальная инфраструктура (социальные объекты, детские площадки, воркауты, зоны для спокойного отдыха и прогулок), безопасность и ограничение доступа посторонних на территорию, достаточное количество парковочных мест, коммерческая инфраструктура в проекте или на прилегающей территории.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»: «Покупательские предпочтения уверенно смещаются в сторону комфортных форматов жилья. Клиенты выбирают жилое пространство, наделенное определенными опциями, такими как кладовые, гардеробные, гостевой санузел, окна в ванной комнате и др. Все больший вес приобретает такой критерий, как насыщенность внутриквартальной инфраструктуры, от которой в целом зависит качество среды проживания. Застройщики, которые еще на этапе проектирования новостройки смогут заложить необходимые комфортные решения, будут в выигрыше. «Ленстройтрест» возводит свои кварталы в соответствии с философией ЖИВИ. Специалисты компании уже на стадии разработки проекта предусматривают не только широкий ассортимент квартир различных планировочных решений и метражей, но и парки, прогулочные зоны и общественные пространства, позволяющие жителям достойно жить и отдыхать, не выезжая за пределы своего квартала».

 

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.04.2019 12:38

Дочернее предприятие «Отделстрой» - «Кудрово-град» - стало победителем конкурса «Хрустальная капля»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил победителей конкурса на звание лучшего абонента «Хрустальная капля». В номинации «Объединяя усилия», присужденной за конструктивную совместную работу и добросовестное сотрудничество с «Водоканалом», победила компания «Кудрово-град».
Glorax Development
04.04.2019 12:12

Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development построит деловой квартал в рамках реализации масштабного проекта бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова.
OOO "Лидер Групп"
04.04.2019 11:50

Дни новосёла с «Лидер Групп»

В рамках проекта «Неделя новосёла» Группа компаний «Лидер Групп» совместно со Сбербанком объявляет 5 и 6 апреля «Днями новосёла».
Setl City
04.04.2019 11:19

Setl Group выполняет работы по каменной кладке стен в особняке Шопена

Setl Group продолжает воссоздавать особняк Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Здание, которое расположено в границах территории строительства квартала «Палацио», было снесено предыдущим собственником земельного участка.
предоставлено компанией ARKAN
04.04.2019 10:30

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».
OOO "Лидер Групп"
03.04.2019 15:17

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».
Группа компаний «ЦДС»
03.04.2019 15:01

Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию досрочно

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад» досрочно. Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.
ПСК
03.04.2019 12:04

Почти все готово: на фасадах Like начался монтаж вывесок

Фасады апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6а приобретают законченный вид. На фризе уже появились вывески спортивного клуба и ресторана, как отражение стадии высокой готовности внутренних работ.
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».