Предпочтения покупателей жилья в масс-маркете: весна 2019

В рамках Ярмарки недвижимости, которая прошла с 29 по 31 марта в Санкт-Петербурге, специалисты ГК «Ленстройтрест» выяснили у посетителей, на что они обращают первоочередное внимание при выборе квартиры, каким ключевыми характеристикам она должна обладать, что считают «лишним», а чего не хватает в сегодняшних новостройках.

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1. Небольшое количество квартир на этаже и добрососедские отношения.

Пожив достаточно долго в многоэтажных домах, покупатели отдают предпочтение комфортной плотности застройки. Они понимают, что качество и образ жизни, которые получают владельцы квартиры в малоэтажных и среднеэтажных комплексах принципиально отличаются от жилой среды в высотных домах. Потребители хотят видеть из своего окна небо и деревья, а не только стену противоположного корпуса. Они понимают, что небольшое количество квартир на этаже обеспечивают дружелюбную атмосферу – мало соседей, все знают друг друга, легче формируются приятельские отношения и проще достигаются компромиссы в решении общедомовых вопросов.

2. Эффективная площадь квартиры без «лишних» квадратных метров.

Подход покупателей к выбору жилья остается рациональным – за «лишние», не используемые квадратные метры они платить не готовы. В фокусе внимания грамотно спланированное жилое пространство с минимальным количеством зон, не приносящих владельцам пользы. Большим спросом пользуются квартиры евроформата, включающие объединенную кухню-гостиную и небольшие по метражу спальни. Стоимость такой квартиры позволяет сэкономить на бюджете, не теряя в качестве жилья. Интересны планировки, где предусмотрены помещения для хранения вещей различных габаритов – гардеробные, кладовые, квартиры на первых этажах с погребками. Такие, например, есть в финском городке «Юттери».







3. Развитые общественные пространства как неотъемлемое дополнение к квартире.

Все больше внимания покупатели уделяют общественным зонам в проектах. Они хотят иметь возможность развиваться, учиться, получать новые впечатления и комфорт за пределами своей квартиры. Сегодняшний клиент понимает: чтобы гулять, заниматься спортом, играть с детьми, жарить барбекю вместе с друзьями в специальном месте, читать в уютной беседке, просто радоваться жизни нужны большая благоустроенная территория и достаточно зеленых зон, места для активного и спокойного отдыха, игровые площадки, вело- и роликовые дорожки, спортивная инфраструктура. Так, в голландском квартале «Янила Кантри» есть скейт-парк, а также стадион, который летом используют как футбольное поле, а зимой как каток. Кроме того, в комплексе есть специальная площадка для выгула собак, где питомцев можно не только выгуливать, но и дрессировать.

4. Квартира как комплекс преимуществ.

Приобретаемую недвижимость клиенты рассматривают как комплекс преимуществ, которые они могут получить за свой бюджет, – эффективное планировочное решение квартиры, функциональные холлы и места общего пользования, уютные чистые дворы и высокий сервис управляющей компании, насыщенная внутриквартальная инфраструктура (социальные объекты, детские площадки, воркауты, зоны для спокойного отдыха и прогулок), безопасность и ограничение доступа посторонних на территорию, достаточное количество парковочных мест, коммерческая инфраструктура в проекте или на прилегающей территории.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»: «Покупательские предпочтения уверенно смещаются в сторону комфортных форматов жилья. Клиенты выбирают жилое пространство, наделенное определенными опциями, такими как кладовые, гардеробные, гостевой санузел, окна в ванной комнате и др. Все больший вес приобретает такой критерий, как насыщенность внутриквартальной инфраструктуры, от которой в целом зависит качество среды проживания. Застройщики, которые еще на этапе проектирования новостройки смогут заложить необходимые комфортные решения, будут в выигрыше. «Ленстройтрест» возводит свои кварталы в соответствии с философией ЖИВИ. Специалисты компании уже на стадии разработки проекта предусматривают не только широкий ассортимент квартир различных планировочных решений и метражей, но и парки, прогулочные зоны и общественные пространства, позволяющие жителям достойно жить и отдыхать, не выезжая за пределы своего квартала».

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

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