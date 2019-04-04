«Лидер-Инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона» Максим Берлович. Продолжается интеграция активов петербургского девелопера и «АФК Система»

Президентом АО «Лидер-Инвест» назначен руководитель столичного территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович. Об этом 4 апреля представитель «Эталона» сообщил «Фонтанке».

Как пишут «Ведомости», топ-менеджер возглавляет процесс интеграции двух компаний, который был запущен после того, как в феврале 2019 года группа компаний «Эталон» объявила о подписании обязывающего соглашения о приобретении контрольного пакета «Лидер-Инвеста», «дочки» АФК «Система». Предполагается, что интеграция двух активов должна повысить инвестиционную привлекательность ГК.

В этот же день стало известно, что семья основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова продала 25%-ный пакет группы «Системе». После завершения сделки члены семьи бизнесмена вышли из состава совета директоров ГК.