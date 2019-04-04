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Строительство
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04.04.2019 12:12
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Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development

Glorax Development построит деловой квартал в рамках реализации масштабного проекта бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова.

Проект создания современной бизнес-среды не имеет аналогов в Санкт-Петербурге и обладает рядом уникальных характеристик. Строительство делового квартала позволит сбалансировать инфраструктуру района, создав гармоничную экосистему для работы нескольких тысяч человек.

IV квартал Golden City предполагает пять офисных зданий общей площадью порядка 110 000 кв. м на участке 2,5 га. Здесь смогут разместиться штаб-квартиры крупнейших российский и зарубежных компаний. В настоящее время Glorax Development ведет переговоры с представителями крупного бизнеса. Начать строительство делового квартала планируется в конце 2019 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд рублей.

Всего в рамках проекта Golden City предусмотрено возведение шести кварталов общей площадью более 450 000 кв. м на участке 15 га. 

Концепцию квартала разработал голландский консорциум KCAP+Orange Architects. Образ современного рабочего пространства будет запоминающимся, в едином ансамбле с жилыми кварталами Golden City. Одна из особенностей зданий делового центра – террасированные крыши, где можно обустроить неповторимые по планировке этажи с террасами и панорамным видом на Финский залив. Локация – одно из основных преимуществ проекта. Кроме видовых характеристик она обеспечивает хорошую транспортную доступность – менее 10 километров до Невского проспекта, а до Пулково по ЗСД  можно добраться за полчаса.

Glorax Development
Glorax Development

Внутренние помещения предполагают свободную планировку, создавать пространства можно, исходя из организации рабочего процесса. Что бы ни предпочла компания – классический офис с закрытыми ячейками или абсолютно открытое рабочее пространство – все осуществимо. Также офис трансформируется по мере роста и развития компании. Вход в проект на начальном этапе реализации даст возможность спроектировать пространство под индивидуальные потребности – например, обустроить необходимое количество конференц-холлов или свой ресторан на крыше. Здания могут соединяться галереями, что улучшит коммуникацию между подразделениями крупной компании. Будущие владельцы делового квартала на данном этапе имеют возможность повлиять и на экстерьер зданий. Архитектурно-градостроительной концепцией предусмотрено три вида фасадов с разными вариантами цветовых решений и остекления.

В концепции, предложенной KCAP+Orange Architects, особое внимание уделено соответствию проекта сертификатам «зеленых зданий». Предполагается создание «умных фасадов» – рисунок, глубина и частота ламелей подберут для каждого здания индивидуально. Между корпусами создадут площади и зеленые островки, а на первых этажах предусмотрено размещение лобби, атриумов и коммерческой инфраструктуры, включающей в себя фитнес-залы, рестораны, кофейни и студии красоты. Создание комфортной безбарьерной среды – также одна из важнейших задач проекта.

Деловой комплекс предусматривает наземный и подземный паркинги.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

 

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