В Ленобласти за день в ДТП пострадали всего двое, в Петербурге - 14. На Авиаконструкторов Opel приехал в бетонные плиты

В среду, 3 апреля, сотрудники ГИБДД зафиксировали в Петербурге 369 дорожных аварий. Это на 30 случаев меньше, чем накануне. В Ленобласти случилось 43 ДТП – на одно меньше. При этом число пострадавших сократилось до двух.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в своей группе «ВКонтакте» 4 апреля, накануне в городе на Неве произошли 13 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 14 человек, все – взрослые. Жертв удалось избежать.

Автомобилисты в Петербурге в среду объявили «войну» преградам. За первую половину дня сразу в двух ДТП жертвами пали ограждения: на юге города в аварию попали легковушки, на севере – грузовики.







А вечером водитель легкового автомобиля Opel протаранил стопку бетонных плит, лежавших вдоль путей на трамвайной выделенке на проспекте Авиаконструкторов, сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Юлия. Авария произошла напротив дома 5 по Долгоозерной улице.

«Хорошо, никто не пострадал, мы видели только последствия, а соседи рассказали, как летела машина после поворота», – отмечает участница группы Анастасия.

В Ленинградской области из 43 ДТП пострадавшие были в двух. Травмы получили двое взрослых, и это на 7 человек меньше, чем 2 апреля.