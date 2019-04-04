Молодая почтальонка не донесла пенсии до петербуржцев. В краже денег она обвинила сожителя

Неприятная история произошла накануне с 21-летней сотрудницей «Почты России» в Петербурге. После того, как несколько человек не получили своих пенсий, выяснилось, что женщина связала судьбу не с тем человеком.

Как стало известно «Фонтанке», 3 апреля в правоохранительные органы с заявлением обратилась начальник почтового отделения на Торжковской улице. Она рассказала, что у их почтальона похитили 185 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсий.

Вскоре стали известны детали. Обворованной почтальонкой оказалась 21-летняя женщина, адрес проживания которой указан как чердак дома на Загородном проспекте. Обитала она там не одна: петербурженка сожительствовала с мужчиной, который вдвое старше её. Впрочем, точный возраст она указать затруднилась, сказала лишь, что её партнёру около 47 лет, но выглядит он моложе – на 40. Более того, сотрудница почты находится в положении. Именно поэтому она, находясь на работе, передала сумку с деньгами своему мужчине: не хотела сама носить тяжести.

Часть пенсий почтальонка успела разнести. Но через полтора часа на Ушаковской набережной её спутник, возможно, решил, что деньги всё-таки важнее беременной женщины, и скрылся с поклажей. Теперь полиция ищет некоего Алексея — то ли Демидова, то ли Давыдова — вместе большим серым рюкзаком и пенсиями горожан.





