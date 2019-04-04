Массовая драка борцов и болельщиков в Чечне попала на видео. Один из горцев повторил «прыжок Хабиба»

Массовой дракой окончился турнир по вольной борьбе в спортивной школе Курчалоевского района Чечни. В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов 2002 – 2004 годов рождения.

Видео потасовки появилось в аккаунте chechnya_life в Instagram 3 апреля. Судя по ролику, драка началась, когда судья объявил об окончании боя. На татами быстро сбежалась толпа, а кто-то изобразил «прыжок Хабиба».







Напомним, «прыжок Хабиба» вошёл в историю в 2018 году, когда бойцы Нурмагомедов и Макгрегор встречались на ринге. Тогда дагестанский боец победил с помощью удушающего приёма, а после окончания поединка в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора. После инцидента Хабиб сообщил, что такую реакцию вызвали оскорбительные слова Макгрегора перед боем.