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04.04.2019 18:00
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Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На первой линии Петербургского шоссе в Пушкинском районе кипит деловая жизнь в бизнес-центре «Перспектива».

Стильное современное здание построено в 2016 году по европейским стандартам с применением актуального оснащения и технологий: бесшумные швейцарские лифты Schindler, системы вентиляции и кондиционирования, высокие потолки, круглосуточная зона ресепшен и охрана, отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Панорамное остекление придает лаконичность и строгость внешнему облику, а из здания открываются привлекательные виды на Санкт-Петербург и Пушкин.

Бизнес-центр расположен на закрытой благоустроенной территории с парковкой, рассчитанной на 125 машин. Общая площадь помещений – почти 10000 кв м. На сегодняшний день в центре работают десятки компаний, в которых трудятся 500 человек.

Удачное местоположение – выезды на Московское, Пулковское, Киевское шоссе, Витебский проспект, КАД, пять километров до центра Пушкина и столько же по направлению в Петербург до аэропорта Пулково. Дорога до метро Купчино и Московская занимает всего 10-15 минут. Это обеспечивает доступность для сотрудников работающих здесь компаний и удобно гостям – клиентам, деловым партнерам.

В здании предлагается в аренду кафе площадью 452 кв. м. Здесь можно организовать питание не только коллег и соседей, но досуг жителей активно застраивающегося микрорайона «На Царскосельских холмах».

На близлежащих территориях уже построены и заселены несколько жилых комплексов «Образцовые кварталы», продолжается активное строительство, параллельно разрастается сопутствующая инфраструктура, которая, помимо социальных обязательств, призвана утолить потребности в «хлебе и зрелищах».

Еще один вариант развития бизнеса в «Перспективе»: свободная площадка 600 кв. м, организованная в модном формате open space.

Аренда помещений от собственника ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.04.2019 18:00

Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

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