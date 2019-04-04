Газетным киоскам дали отсрочку. Смольный продлил мораторий на их снос до 1 августа

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов продлил мораторий на демонтаж киосков с печатной продукцией до 1 августа. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по печати Владимир Рябовол, такое решение глава города принял 1 апреля.

«Сохранение такого важного городского социально-информационного ресурса до конца июля 2019 года, я надеюсь, даст возможность устранить все технические и правовые коллизии, обеспечив законное право жителей города на получение информации», – прокомментировал он.

Демонтаж газетных ларьков, которые работают без договоров с городом из-за разночтений в федеральном законодательстве, начался 10 января. После протеста участников рынка врио губернатора Александр Беглов наложил трёхмесячный мораторий на снос объектов. Но за это время чиновники решить проблему не смогли.

Всего в Петербурге более 100 киосков с прессой, которые остались вне закона. По словам генерального директора «Метропресса» Сергея Маркелова, некоторые игроки начали самостоятельный демонтаж киосков, опасаясь, что мораторий продлен не будет. В частности, сам «Метропресс» убрал 15 объектов. «После известия об отсрочке мы приостановили процесс», – сказал он.





