Минивэн догнал фуру в Подмосковье, и в нём вспыхнул газ. Погибли шесть человек

Столкновение минивэна Mercedes-Benz Vito и фуры в Подмосковье обернулось пожаром. Погибли шесть человек и двое – мужчина и ребёнок – были госпитализированы.

Как сообщается на сайте СК РФ, ДТП произошло 4 апреля около 5 часов утра в Домодедовском районе Московской области на трассе М-4 «Дон» в направлении Москвы. По предварительным данным, минивэн врезался в двигавшуюся впереди фуру, и от удара вспыхнул газовый баллон двигателя минивэна. Выжившие доставлены в Домодедовскую городскую центральную больницу.

Следователи СК начали доследственную проверку. Им предстоит установить, имел ли водитель минивэна право на перевозку пассажиров, отмечается в сообщении.







Ространснадзор уже сейчас заявляет, что поездка была нелегальной. Водитель микроавтобуса «Мерседес» оказался частным лицом, он дублировал маршрут легального перевозчика «Тула – Москва», не имея документов на перевозку пассажиров, отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства. В связи с этим Ространснадзор проведёт проверку маршрута для выявления прочих нелегальных перевозчиков.

По одной из версий, водитель «Мерседеса» въехал в фуру «Скания», стоявшую в той же полосе из-за затруднения в движении. Возможно, виновник ДТП уснул за рулём. Загоревшийся микроавтобус потушили проезжавшие мимо автомобилисты и прибывшие сотрудники ДПС, передаёт «Москва 24». По информации «Слободы Тулы», на «Мерседесе» установлены тульские госномера.

Пять пассажиров минивэна (в том числе две женщины) и водитель погибли на месте. Мужчину и 8-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По данным госкомпании «Автодор», участок трассы «Дон», где случилась авария, шестиполосный, он освещён и не имеет дефектов.

На месте аварии работают криминалисты, следователи, инспекторы Центрального управления Госавтодорнадзора по Москве и Московской области.

Видео: YouTube/TASS

Видео: YouTube/Россия 24

Напомним, 12 января на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области в ДТП с пожаром погибли три человека и четверо пострадали. Детей из загоревшегося такси вытаскивали дальнобойщики.

19 ноября 2018 года в Петербурге в похожем ДТП два человека погибли и четверо пострадали: на Лиговском проспекте столкнулись «Шкода» и BYD, последняя от удара перевернулась и вспыхнула.

27 октября 2018 года в огне на ЗСД погибли восемь человек: водитель микроавтобуса «Хёндэ Старекс» и семь его пассажиров, возвращавшиеся из Финляндии.