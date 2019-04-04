Черчесов поднял сборную России по футболу до уровня Конго

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда в нем поднялась на четыре строчки и теперь делит почетное 46-е место с Конго.

В тройке лидеров пока без изменений. Первое место продолжает занимать Бельгия, второе — Франция, третье — Бразилия.

Отметим, что наибольшего прогресса добилась сборная Израиля, поднявшаяся на восемь строчек, — до 84-го места. Самое громкое падение произошло у Австрии, которая рухнула сразу на 11 позиций — на 34-ю строчку.

Напомним, что недавно сборная России стартовала в отборочном этапе чемпионата Европы – 2020. Со счетом 1:3 россияне, все также ведомые Станиславом Черчесовым, проиграли Бельгии и со счетом 4:0 разгромили Казахстан.







Тем временем разгорается скандал вокруг главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Журналист Василий Уткин неоднократно рассказывал о том, что футбольный агент Агузаров якобы торгует спортсменами, рыночную стоимость которых мог завысить Черчесов. «Фонтанка» подробно писала о том, что участники тандема действительно знают друг друга довольно давно, а Черчесов дружит с отцом Агузарова. Подробнее читайте в материале «Что известно о футбольном агенте, земляке тренера сборной России Черчесова. Брат из ФСБ, скандальные сделки, фирмы-"прокладки"».

В минувшую среду Уткин заявил о нападении на него. Журналист подчеркнул, что «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». И посоветовал посмотреть последний выпуск своего шоу на Youtube, чтобы понять, о ком идет речь.