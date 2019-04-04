Setl Group выполняет работы по каменной кладке стен в особняке Шопена

Setl City

Setl Group продолжает воссоздавать особняк Шопена на 25-й линии Васильевского острова. Здание, которое расположено в границах территории строительства квартала «Палацио», было снесено предыдущим собственником земельного участка.

В настоящее время холдинг Setl Group за собственный счет восстанавливает особняк и его фасады. Полное завершение работ запланировано на 3 квартал текущего года.

Уже полностью готов монолитный каркас разновысотного, от трех до четырех этажей, здания, и смонтирован грузовой лифт. Ведутся работы по монтажу электрических и вентиляционных сетей. Специалисты выполняют каменную кладку стен на всех этажах, после чего перейдут к оштукатуриванию внешних фасадов, на которых будут воссозданы декоративные архитектурные элементы и лепные украшения окон.

Напомним, что особняк (бывшая контора с квартирой управляющего) входил в комплекс производственных зданий чугунолитейного и бронзового завода Ф. Шопена, построенных в 1856-1859 гг. Завод выпускал различные металлические изделия, в том числе выполнял заказы для императорского двора. Так, в середине XIX века здесь были изготовлены монументальные двери для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве, осветительные приборы и интерьерная бронза для Большого Кремлевского дворца, люстры, часы, канделябры для Мраморного дворца и многое другое.

Полностью завершить строительство и отделку особняка Setl Group планирует одновременно с вводом в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса «Палацио». Первая часть проекта сдана, а между домами двух очередей уже оформлена 200-метровая прогулочная аллея – на ней высажены деревья и кустарники, установлены скамейки для отдыха и фонари.

Квартал «Палацио» возводится в престижном районе города с развитой транспортной инфраструктурой. В 15 минутах ходьбы от проекта располагаются станции метро «Василеостровская» и «Приморская», 3 минуты займет дорога до новой строящейся станции «Горный институт», вестибюль которой расположится на Большом пр. В.О.

Эксклюзивным брокером проекта «Палацио» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» – застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations