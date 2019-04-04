18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.33р
73.42р
14:01 04.04.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
04.04.2019 11:47
Печать

Максим Леонидов даст благотворительный квартирник

Известный музыкант Максим Леонидов и группа HIPPOBAND выступят 6 апреля в поддержку проекта «Театральный дом» Благотворительного фонда «Подари мне крылья».

«Театральный дом» – это проект для детей из детских домов и приютов («Фонтанка» рассказывала о старте проекта). Он реализуется совместными усилиями БФ «Подари мне крылья», театром «Балтийский дом» и Социально-художественным театром (мастерская профессора Ларисы Грачевой). Суть проекта такова: тридцать подростков из пяти детских домов Петербурга станут актерами спектакля, который будет поставлен на сцене «Балтийского дома». Репетиции начались в сентябре 2018 года. Премьера намечена на 30 апреля 2019-го.

Для завершения проекта необходимы средства: на приобретение костюмов и декораций, оплату педагогов и многое другое.

Идею уже поддержали известные артисты кино и театра: Андрей Ургант, Иван Краско, Борис Смолкин, Сергей Мигицко, Сергей Перегудов и многие другие. Среди них и Максим Леонидов.

Творческий вечер музыканта пройдет 6 апреля в 19.00 в зале Crystal Hall (ул. Гатчинская, д.26). Билеты ещё можно приобрести. Все собранные средства будут направлены на реализацию проекта «Театральный дом».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор