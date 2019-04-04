Названные ФСБ украинскими диверсантами получили в Крыму по 14 лет строгого режима. С приговором они не согласны

Длительные сроки заключения получили в Крыму те, кого ФСБ назвала членами украинской диверсионной группы. Также осужденные заплатят штрафы.

Как сообщает 4 апреля ТАСС, на скамье подсудимых в Севастополе оказались Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, которых задержали 9 ноября 2016 года. Тогда ФСБ заявила, что действовали диверсанты по поручению управления разведки Минобороны Украины. Они якобы хотели устроить ЧП на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В суде прокуратура просила 15 лет лишения свободы для Дудки и 14 лет и 10 месяцев для Бессарабова. Гособвинение почти добилось своего: обоим дали по 14 лет со штрафами (650 тысяч рублей на двоих).

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор, так как считают, что он «не соответствует действительности».







По этому делу ранее приговорили третьего фигуранта – Дмитрия Штыбликова.

В ноябре 2018-го он признался в подготовке диверсий и незаконном обороте боеприпасов и получил срок намного меньше, чем Дудка и Бессарабов, — пять лет строгого режима.