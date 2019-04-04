СМИ: Односельчан Кадырова призвали разобрать свои дома ради расширения парка

Жителям чеченского селения Хоси-юрт рекомендовали освободить территорию около родового поместья главы республики Рамзана Кадырова. На этом месте собираются оборудовать парк.

Примерно 10 частных домов попали под демонтаж, который якобы объявили власти республики. У местных жителей есть две недели, чтобы освободить место и вывезти свое имущество. Об этом 4 апреля пишет издание «Кавказский узел».

Парк, который должен появиться в центре Хоси-юрта, уже начали строить, однако недавно в проект были внесены коррективы, расширяющие его площадь.

При этом местные жители утверждают, что власти республики выделят переселенцам новые дома или выплатят компенсацию. «Думаю, что Рамзан (Кадыров) своих односельчан не обидит», – заявил один из собеседников издания.







Проживающие в районе родового села главы республики утверждают, что практика переселения ради проектов применяется в Чечне не в первый раз. Так, по словам одной из собеседниц издания, в Аргуне, Шали и Курчалое целые кварталы попадали под снос в рамках реконструкции.

В префектуре Курчалоевского района никак не прокомментировали происходящее в селе Хоси-юрт.

По данным СМИ, родовое селение Рамзана Кадырова считается одним из самых охраняемых мест в северокавказской республике. Для того чтобы попасть в Хоси-юрт, необходимо пройти через два кордона охраны.