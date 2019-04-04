Хостелы в жилых помещениях запретят с 1 октября. Госдума утвердила компромисс с Советом Федерации

Госдума 4 апреля приняла новую редакцию законопроекта о запрете гостиниц в жилых многоквартирных домах. За редакцию, предложенную согласительной комиссией верхней и нижней палат парламента, проголосовали 410 депутатов, один воздержался.

Закон о запрете гостиниц в жилом фонде Госдума приняла в начале марта, но Совет Федерации его отклонил из-за отсутствия переходного периода.

«После прямого запрета будет сложно сказать, что [размещение хостелов в жилых домах] законодательно разрешено», – сказала соавтор документа, депутат Госдумы Галина Хованская.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона создаст условия, чтобы «граждане жили в комфортных условиях». Но о правах хостельеров, по его словам, законодатели тоже подумали. «Они имеют возможность на первом этаже оборудовать хостел с отдельным входом [в нежилом фонде]», – пояснил он.

Подробнее о законе, который принимают уже не первый год, и о том, чем он может обернуться для петербургских бизнесменов, читайте в материале «Фонтанки».





