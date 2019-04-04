Школу на Кустодиева эвакуировали из-за подозрительной сумки под лестницей

Утро 4 апреля в школе №112 Выборгского района Петербурга началось с эвакуации. На этот раз причиной для вывода на улицу учащихся и педагогического состава стали не письмо и не звонок.

Об эвакуации сообщили пользователи соцсетей. Они рассказали, что учащихся вывели на стадион, а на место приехали сапёры и сотрудники ОМОНа. В администрации школы на Кустодиева «Фонтанке» объяснили, что причина экстренной проверки – сумка, которую кто-то оставил под лестницей. Бесхозный предмет заметили и позвонили в полицию.





