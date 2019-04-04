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Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
04.04.2019 11:50
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Дни новосёла с «Лидер Групп»

Дни новосёла с «Лидер Групп»

OOO "Лидер Групп"

В рамках проекта «Неделя новосёла» Группа компаний «Лидер Групп» совместно со Сбербанком объявляет 5 и 6 апреля «Днями новосёла».

Мероприятие будет проходить в Центре ипотечного кредитования Сбербанка на Среднем проспекте Васильевского острова, д. 15, с 10 до 18 часов.

Посетители смогут не только найти интересный объект и забронировать квартиру, но и получить консультацию по актуальным ипотечным программам. Кроме того, специалисты расскажут о предложениях на рынке и действующих акциях, а профессиональные дизайнеры проконсультируют по вопросам современных интерьерных тенденций.

Желающие же приобрести себе новое жилье получат специальный сертификат*, дающий право на дополнительную скидку при покупке квартиры в домах жилого квартала «Гавань Капитанов» от компании «Лидер Групп».

Так, квартиру-студию можно будет купить со скидкой до 20 000 рублей, однокомнатную квартиру – до 30 000 рублей, двухкомнатную – до 40 000 рублей, трёхкомнатную – до 50 000 рублей, четырёхкомнатную – до 60 000 рублей и, наконец, пятикомнатную квартиру – со скидкой до 70 000 рублей.

Более подробно о мероприятии можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online-сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
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Instagram lidgroup_spb

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

*Сроки предложения: с 5.04.19г по 6.04.2019. Организатор: OOO "Лидер Групп", ИНН 7842350200, юр. адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7. Количество квартир ограничено. Подробнее об организаторе предложения, условиях и порядке его проведения по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ). 

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/, ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/, ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/, ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

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