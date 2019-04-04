В ресторане у «Спортивной» порезали директора и повара. Нападавший не смог простить увольнения жены

Директора и повара ресторана на Петроградской стороне Петербурга увезли по скорой с ножевыми ранениями. Так с топ-менеджером расправились за увольнение сотрудницы. Его подчиненный попал под руку, пытаясь защитить шефа.

Как сообщили «Фонтанке» 4 апреля в управлении вневедомственной охраны управления Росгвардии, вызов в ресторан на проспект Добролюбова, 7, поступил вчера среди бела дня — в 12.45. Предварительная заявка гласила: на кухню заведения ворвался неизвестный и ударил ножом директора, а также повара. Прибыв на место, сотрудники правопорядка задержали агрессивного мужчину 22 лет, который попытался оказать сопротивление, но все-таки был задержан. Двух человек, пострадавших от его рук, по скорой увезли в Мариинскую больницу.

Предыстория выяснилась быстро.

«В данном заведении работала жена задержанного, которую по неизвестным причинам уволили, – рассказали в УВО. – Узнав это, мужчина решил отомстить обидчикам, ворвавшись на кухню заведения и угрожая персоналу ножом. Мужчина напал на директора ресторана, нанеся ему резаную рану ноги».







Пострадавший вместе с руководителем повар пытался заступиться за шефа. Он получил резаную рану кисти.

Судя по данным открытых источников, на Добролюбова, 7, работает ресторан Solnce («Солнце»), в котором предлагают кухню северных стран. Сегодня заведение «по техническим причинам» закрыто для посетителей.