Мадуро заявил о планах «самой преступной оппозиции» его убить. Президент Венесуэлы собирает ополчение

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал в эфире национального телевидения, что на него готовится покушение. Он также объявил мобилизацию в войсках, а граждан призвал присоединиться к вооруженным проправительственным группировкам.

«Мне известно о преступных планах тех, кто сегодня стоит за оппозицией, о планах моего убийства», – цитирует 4 апреля Мадуро Venezolana de Television.

Для защиты правопорядка президент призвал население записываться в народное ополчение. «Это конституционная, правовая и необходимая акция в защиту мира», – заверил глава государства в эфире программы Con El Mazo Dando.

Кроме того, он объявил тревогу в венесуэльской армии. По его словам, «самая преступная оппозиция» может устроить беспорядки.







Помимо этого Мадуро признал законным решение национальной конституционной ассамблеи, которая одобрила дальнейшее судебное разбирательство в отношении Хуана Гуайдо. Именно оппозицию Мадуро винит в проблемах республики с электричеством. Он отметил, что сейчас идет восстановление подачи электроэнергии после «атаки, совершенной врагами родины».

28 марта лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что 6 апреля начнется операция по «прекращению узурпации» власти в Венесуэле, итогом которой станет удаление Николаса Мадуро из власти.

Президент США Дональд Трамп 27 марта призвал Россию вывести свои войска из Венесуэлы и предупредил, что США рассматривают «все варианты» решения политического кризиса в стране.