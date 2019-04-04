Мадуро заявил о планах «самой преступной оппозиции» его убить. Президент Венесуэлы собирает ополчение
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал в эфире национального телевидения, что на него готовится покушение. Он также объявил мобилизацию в войсках, а граждан призвал присоединиться к вооруженным проправительственным группировкам.
«Мне известно о преступных планах тех, кто сегодня стоит за оппозицией, о планах моего убийства», – цитирует 4 апреля Мадуро Venezolana de Television.
Для защиты правопорядка президент призвал население записываться в народное ополчение. «Это конституционная, правовая и необходимая акция в защиту мира», – заверил глава государства в эфире программы Con El Mazo Dando.
Кроме того, он объявил тревогу в венесуэльской армии. По его словам, «самая преступная оппозиция» может устроить беспорядки.
Помимо этого Мадуро признал законным решение национальной конституционной ассамблеи, которая одобрила дальнейшее судебное разбирательство в отношении Хуана Гуайдо. Именно оппозицию Мадуро винит в проблемах республики с электричеством. Он отметил, что сейчас идет восстановление подачи электроэнергии после «атаки, совершенной врагами родины».
28 марта лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что 6 апреля начнется операция по «прекращению узурпации» власти в Венесуэле, итогом которой станет удаление Николаса Мадуро из власти.
Президент США Дональд Трамп 27 марта призвал Россию вывести свои войска из Венесуэлы и предупредил, что США рассматривают «все варианты» решения политического кризиса в стране.
Справка:
Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января. Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо в знак несогласия с переизбранием на пост главы государства Николаса Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент. Российские власти считают Хуана Гуайдо самозванцем, МИД и посольство в столице Венесуэлы Каракасе обвиняли лидера оппозиции в нагнетании напряженности.