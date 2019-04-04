Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

предоставлено компанией ARKAN

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.

В приоритете у угонщиков остаются Японские бренды Toyota (18 попыток) и Lexus (8 попыток). Также в ТОП-5 вошли Land Rover, Mazda и Hyundai. Это бренды, на которые чаще всего покушались злоумышленники. Самое большое количество попыток пришлось на январь, так как многие автолюбители отдыхали, оставив свои автомобили на парковках, и преступники пытались этим воспользоваться.

54% всех попыток угона производилось с применением технических средств сканирования штатной сигнализации, с использованием радиоретрансляторов сигнала и глушения GSM-сети. Такие угоны предотвращаются, в первую очередь, благодаря радиоканалу ARKAN, не поддающемуся глушению. Автомобиль передает тревожный сигнал в мониторинговый центр даже тогда, когда преступник глушит канал GSM. Клиенты компании ARKAN получают сигнал тревоги, и в тех случаях, когда они могут быстро вернуться к месту парковки – часто застают преступников врасплох, угонщикам приходится поспешно спасаться бегством.

Так произошло и 4 марта на парковке магазина на Лиговском проспекте в Петербурге. В мониторинговый центр поступил тревожный сигнал от комплекса, установленного на автомобиле Skoda Yeti и оперативный дежурный связался с собственником. Клиент смог быстро вернуться к месту парковки. Подходя к автомобилю он увидел включенные фары своей машины, в салоне находился посторонний человек, который поспешил скрыться. Со слов собственника, в руках у угонщика был черный портфель. Скорее всего, сигнализацию пытались считать.

Убедительно просим автовладельцев быть внимательными в период приближающихся майских праздников. Если Вы планируете путешествие – не бросайте автомобиль на время Вашего отсутствия на открытой парковке у дома, лучше сделайте выбор в пользу платного паркинга. Если Ваша сигнализация подключена к мониторинговому центру, не забывайте менять ответственных лиц на время отпуска, чтобы оператор всегда мог дозвониться и сообщить о происшествии. Удачи на дорогах!