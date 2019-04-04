18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.16р
73.17р
11:17 04.04.2019
Расширенный поиск

Авто
Публикуется на правах рекламы
04.04.2019 10:30
Печать

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

предоставлено компанией ARKAN

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.

В приоритете у угонщиков остаются Японские бренды Toyota (18 попыток) и Lexus (8 попыток). Также в ТОП-5 вошли Land Rover, Mazda и Hyundai. Это бренды, на которые чаще всего покушались злоумышленники. Самое большое количество попыток пришлось на январь, так как многие автолюбители отдыхали, оставив свои автомобили на парковках, и преступники пытались этим воспользоваться.

54% всех попыток угона производилось с применением технических средств сканирования штатной сигнализации, с использованием радиоретрансляторов сигнала и глушения GSM-сети. Такие угоны предотвращаются, в первую очередь, благодаря радиоканалу ARKAN, не поддающемуся глушению. Автомобиль передает тревожный сигнал в мониторинговый центр даже тогда, когда преступник глушит канал GSM. Клиенты компании ARKAN получают сигнал тревоги, и в тех случаях, когда они могут быстро вернуться к месту парковки – часто застают преступников врасплох, угонщикам приходится поспешно спасаться бегством.

Так произошло и 4 марта на парковке магазина на Лиговском проспекте в Петербурге. В мониторинговый центр поступил тревожный сигнал от комплекса, установленного на автомобиле Skoda Yeti и оперативный дежурный связался с собственником. Клиент смог быстро вернуться к месту парковки. Подходя к автомобилю он увидел включенные фары своей машины, в салоне находился посторонний человек, который поспешил скрыться. Со слов собственника, в руках у угонщика был черный портфель. Скорее всего, сигнализацию пытались считать.

Убедительно просим автовладельцев быть внимательными в период приближающихся майских праздников. Если Вы планируете путешествие – не бросайте автомобиль на время Вашего отсутствия на открытой парковке у дома, лучше сделайте выбор в пользу платного паркинга. Если Ваша сигнализация подключена к мониторинговому центру, не забывайте менять ответственных лиц на время отпуска, чтобы оператор всегда мог дозвониться и сообщить о происшествии. Удачи на дорогах!

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией ARKAN
04.04.2019 10:30

Команда ARKAN подвела итоги первого квартала 2019 года

Всего за период с января по март было зафиксировано 70 попыток угона. Более половины из них пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако эксперты ARKAN отмечают положительную динамику по снижению общего количества попыток угона в России. Так, в первом квартале 2019 года количество попыток снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15%.
«Аквилон Инвест»
03.04.2019 15:34

В Адмиралтейском районе Петербурга начали строить новый детсад

Холдинг «Аквилон Инвест» приступил к строительству детского сада на Парфёновской улице в Адмиралтейском районе. Объект возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон».
OOO "Лидер Групп"
03.04.2019 15:17

«Лидер Групп» открыла дополнительный офис на намыве Васильевского острова

Новый офис расположен по адресу: бульвар Александра Грина, д. 2, корп. 2, рядом со строящимся кварталом «Гавань Капитанов» и уже сданным жилым комплексом «Капитан Немо».
Группа компаний «ЦДС»
03.04.2019 15:01

Корпус 2 ЦДС «Муринский Посад» введен в эксплуатацию досрочно

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпус 2 жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад» досрочно. Дому присвоен почтовый адрес: поселок Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 1.
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.
ПСК
03.04.2019 12:04

Почти все готово: на фасадах Like начался монтаж вывесок

Фасады апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6а приобретают законченный вид. На фризе уже появились вывески спортивного клуба и ресторана, как отражение стадии высокой готовности внутренних работ.
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.04.2019 18:00

ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.
ГК «Эталон»
02.04.2019 17:49

Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».
ГК «Полис Групп»
02.04.2019 17:42

ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.
«Аквилон Инвест»
02.04.2019 16:32

«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.