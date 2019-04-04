У бизнесвумен из Петербурга в аэропорту Дубая украли часы с бриллиантами почти за миллион

Жительница Выборгского района Петербурга лишилась дорогих швейцарских часов на пути из Арабских Эмиратов домой. Вернувшись на родину, бизнесвумен попросила полицию во что бы то ни стало разыскать аксессуар и того, кто на него покусился.

По данным «Фонтанки», 40-летняя Светлана обратилась с заявлением в отделение полиции 3 апреля. Она рассказала, что неизвестный еще первого числа украл у неё часы «Ulysse Nardine Lady Diver» с циферблатом из белого золота с бриллиантами за 900 тысяч рублей. Гражданка заявила, что люксовый аксессуар мог быть похищен только в аэропорту Дубая. При каких обстоятельствах это произошло, не сообщается.

По предварительной информации, часов лишилась учредитель компании, которая занимается грузовыми перевозками.





