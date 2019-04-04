Не прошло и полгода. Конор удалил второй пост с оскорблением жены Хабиба и объявил о своем возвращении

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор продолжает свое эпатажное общение с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в твиттере. В минувшую среду Макгрегор высмеял фотографии его жены в хиджабе, назвав его полотенцем. Позже он удалил пост, но вскоре опубликовал новый с оскорблением. Этот твит также не продержался долго и был стерт.

«Ты – насильник, просто насильник. Именно ты лицемер, который не отвечает за свои поступки. Тебе воздастся по справедливости. Еще увидимся», – ответил ему Нурмагомедов в том же твиттере.

Президент UFC Дэйна Уайт в разговоре с американским журналистом Джедом Гудманом признал, что ситуация начинает выходить из-под контроля.

«Я в курсе их последней перепалки в соцсетях. Ситуация вышла из-под контроля, и то, что было сказано, недопустимо. Мы свяжемся с командами обоих бойцов и урегулируем ситуацию, не вынося все на публику», – подчеркнул Уайт.







В четверг, 4 апреля, Макгрегор сделал новое заявление в Twitter: «Я хочу двигаться вперед вместе с фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Так что увидимся в октагоне», – написал Макгрегор.

Именно Нурмагомедов стал пока последним соперником Макгрегора. 6 октября 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом. Затем российский боец выпрыгнул за пределы октагона и инициировал массовую драку в зрительном зале со сторонниками Конора. Напомним, что 26 марта Макгрегор объявлял о своем уходе из спорта. Но в это уже тогда мало кто поверил.