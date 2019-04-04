«Красную нить» дотушили только к четырем утра

Только к четырем утра 4 апреля пожарным удалось полностью дотушить возгорание на прядильно-ниточном комбинате на Выборгской стороне Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, по окончательным данным, на Гельсингфорсской улице, 3, горело 600 квадратных метров на втором этаже и 200 квадратных метров кровли.

«До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 4 человека», – отметили в ведомстве.

На месте крупного возгорания работали 33 единицы техники и 108 человек личного состава.







Напомним, происшествие произошло вчера около семи вечера на территории АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить». В горевшем здании 19-го века находился отбельно-красильный цех предприятия. «Фонтанка» опубликовала видео, сделанное при помощи беспилотника, — на кадрах видно масштаб бедствия.