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Общество
04.04.2019 10:00
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«Избыточное количество руководителей». Сын Дмитрия Рогозина покидает Объединенную авиастроительную корпорацию

Алексей Рогозин покинет Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая в рамках оптимизации своей структуры уменьшит число вице-президентов. Об этом со ссылкой на источники 4 апреля пишет газета «Коммерсантъ».

В корпорации изданию рассказали, что оптимизация связана с вхождением ОАК в структуру госкорпорации «Ростех». Там полагают, что в ОАК существует «избыточное количество руководителей различного уровня».

По данным газеты, планируется исключить должности четырех вице-президентов — по транспортной авиации (Алексей Рогозин, также занимающий пост гендиректора ПАО «Ил»), по стратегической и специальной авиации (глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов), по военной авиации (гендиректор АФК «Сухой» Игорь Озар» и по госавиации спецназначения.

Сам Рогозин заявил РИА Новости, что сообщения о своем уходе не комментирует.



Справка:

Алексей Рогозин – сын главы «Роскосмоса», бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина. Он был депутатом Московской областной думы 5 созыва (2011-2016 годы), в 2016-м он стал заместителем главы департамента имущественных отношений Минобороны. Должность в ОАК Рогозин-младший получил в марте 2017-го. В апреле того же месяца он был утвержден гендиректором ПАО «Ил».

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