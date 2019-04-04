«Избыточное количество руководителей». Сын Дмитрия Рогозина покидает Объединенную авиастроительную корпорацию

Алексей Рогозин покинет Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая в рамках оптимизации своей структуры уменьшит число вице-президентов. Об этом со ссылкой на источники 4 апреля пишет газета «Коммерсантъ».

В корпорации изданию рассказали, что оптимизация связана с вхождением ОАК в структуру госкорпорации «Ростех». Там полагают, что в ОАК существует «избыточное количество руководителей различного уровня».

По данным газеты, планируется исключить должности четырех вице-президентов — по транспортной авиации (Алексей Рогозин, также занимающий пост гендиректора ПАО «Ил»), по стратегической и специальной авиации (глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов), по военной авиации (гендиректор АФК «Сухой» Игорь Озар» и по госавиации спецназначения.

Сам Рогозин заявил РИА Новости, что сообщения о своем уходе не комментирует.





