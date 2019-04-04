В Славянке искали бомбу в жилом доме. Предполагаемым «минёром» оказался полицейский

Полицейский-водитель мобильного взвода патрульно-постовой службы Кировского УМВД Петербурга не выйдет сегодня на службу, хотя его учебный отпуск заканчивается как раз 4 апреля. Сержант, во-первых, не в форме, а во-вторых, должен объяснить коллегам, зачем сообщил о заминировании собственного дома.

По данным «Фонтанки», в первом часу дня 3 апреля диспетчер службы «112» принял звонок из разряда тех, что перестали быть редкостью. Другое дело, что звонил сотрудник органов внутренних дел по фамилии Понкратов. Ссылаясь на своего коллегу по патрульно-постовой службе Кировского УМВД, 22-летний старший сержант утверждал: жилой дом на Ростовской улице, 26, корпус 1, в Славянке заминирован. Передав важную информацию и сочтя свой долг выполненным, полицейский-водитель трубку отключил.

Коллеги дом на Ростовской проверили, обошлись без эвакуации. Параллельно искали Понкратова, а также того, кто якобы и был первоисточником информации о бомбе. Последний, 25-летний старший сержант, был не на службе, но оказался трезвым, в отличие от коллеги. И к истории с заминированием отношения никакого не имел. Понкратова же нашли к двум часам дня на Колпинском шоссе, в нескольких километрах от дома на Ростовской. Судя по всему, «праздник» он приурочил к окончанию учебного отпуска.

Сержант служит в органах с 2014 года, теперь его деятельность станет не только предметом служебной проверки, но и уголовного разбирательства.

Как сообщили в ГУ МВД России, материалы по данному факту переданы в следственные органы СК России. Проводится служебная проверка, в случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.





