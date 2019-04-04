Досчитали. На четвертый день после выборов президента ЦИК Украины назвала окончательные результаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на четвертый день после прошедших 31 марта президентских выборов обработала 100 процентов протоколов и обнародовала окончательные результаты. По данным на 4 апреля, победу в первом туре одержал шоумен Владимир Зеленский, получивший поддержку 30,24% украинцев.

За ним следует действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали 15,95% избирателей. Оба они выходят во второй тур выборов?

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, по данным ЦИК, третья (13,40%).

?Первый тур выборов украинского президента прошел 31 марта. Явка составила 63,52%. Избиратели выбирали из 39 кандидатов. Системных нарушений в ходе голосования выявлено не было, отметили в ЦИК. Второй тур состоится 21 апреля.

Накануне Владимир Зеленский предложил действующему президенту Петру Порошенко провести публичные дебаты на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве с тем условием, что туда допустят все без исключения СМИ. Порошенко предложение принял. Точная дата встречи пока не назначена.





