В Петербурге задержали участника незаконного коллекторского агентства. Его общение с гражданами тянет на статью «Самоуправство»

Полиция Петербурга задержала предполагаемого участника организованной преступной группы, занимавшейся выбиванием долгов. В официальный перечень коллекторских агентств три его конторы не были включены, а потому вся деятельность подпадает под уголовную статью о самоуправстве.

По данным «Фонтанки», 3 апреля был задержан некий Акимов 25 лет. Полиция считает, что именно он вместе со своими «коллегами» 17 ноября 2017 года пришёл в квартиру на Долгоозёрной улице и при помощи угроз пытался выбить долг из живущего там мужчины. Действовала группа якобы от лица микрофинансовых организаций «Росденьги» и «ДеньгиГарант». При этом коллекторы успели организовать три незаконных агентства под названиями «Арка», «СудПро» и «Вил».

Сейчас правоохранительные органы занимаются выявлением других эпизодов работы коллекторов и устанавливают всех участников ОПГ.





