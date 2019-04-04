Петербургская весна открыла счет детским падениям из окон

Теплая погода в Петербурге открыла счет печальной статистике детских падений из окон. Врачи спасают маленького ребенка из Колпино после полета с восьмого этажа.

Как стало известно «Фонтанке», девочку 2017 года рождения привезли в детскую горбольницу № 5 в четвертом часу дня 3 апреля. Ребенок выпал из окна восьмого этажа на Пролетарской улице. Малышка выжила, но получила тяжелые травмы – черепно-мозговую, грудной клетки. Семья на первый взгляд благополучная.

Напомним, что в другой больнице, Марии Магдалины, сейчас находится 7-летний Леша, который разбился утром 2 апреля. Он находился на балконе 9-го этажа — смотрел, как мама выходит из парадной с его сестренкой. Не удержав равновесие, мальчик упал. Он смог подняться и даже вернуться домой, но все-таки госпитализации и суток в реанимации не избежал.





