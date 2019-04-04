«Не стоит давать следствию больше власти». Адвокаты высказались против экспертов от Александра Бастрыкина

Федеральная палата адвокатов (ФПА) не поддержала предложение ввести экспертные подразделения в структуру Следственного комитета России. По мнению адвокатов, это приведет к умалению основной гарантии – независимости экспертной деятельности. «Фонтанка» узнала, какие доводы направлены в администрацию президента.

Российская адвокатура не поддержала законопроект о наделении Следственного комитета полномочиями по организации экспертиз, сообщили 4 апреля «Фонтанке» в пресс-службе ФПА РФ. 3 апреля Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила помощнику президента РФ – начальнику Государственно-правового управления администрации президента Ларисе Брычевой, председателю Государственной думы Вячеславу Володину и председателю Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву соответствующий отзыв.

По информации нашего издания, в документе отмечается, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает эксперту, зависимому от сторон или их представителей, принимать участие в производстве по уголовному делу. В ФПА опасаются, что вынесенный на обсуждение «законопроект повышает риски появления таких конкретных ситуаций, когда эксперт de jure будет зависим от руководителя подразделения СК, а de facto – от следователя СК, назначающего ему производство экспертизы. В этих случаях от его независимости ничего не остается».

«Адвокат в уголовном судопроизводстве не вправе представить следователю или суду альтернативное заключение эксперта, а может оперировать лишь такими видами доказательств, как заключение специалиста и его показания. Эти доказательства изначально имеют меньший потенциал, чем заключение эксперта», – считают в ФПА. На практике же, специалист, в отличие от эксперта, не вправе проводить исследования, а значит, не может обосновывать свои суждения, излагаемые в заключении. Также заключение специалиста не может заменить заключение эксперта.







Адвокатское сообщество полагает, что «единственным правильным вектором развития судебно-экспертной деятельности является полное выведение всех экспертных учреждений из ведомственной подчиненности в автономное образование» и просит учесть мнение Федеральной палаты адвокатов.

В разговоре с «Фонтанкой» статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, в недавнем прошлом сенатор Константин Добрынин, прокомментировал: «При всём уважении к коллеге Александру Ивановичу Бастрыкину, данная инициатива скорее навредит, чем поможет. Очевидно, что эксперт должен быть и беспристрастен и независим. Я с трудом могу себе представить независимого эксперта, разбивающего в своём заключении доводы следствия, работающего при этом фактически в том самом следствии. Возможно, конечно, у меня плохое воображение. Все же не стоит давать следствию больше власти, чем у него уже и так есть».