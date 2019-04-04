Анонимные «минёры» заставили полицию обойти 23 торговых комплекса. Хулиганы вспомнили и про школьную рассылку

Анонимные «минёры» снова вспомнили про почтовую рассылку, но в этот раз тревожное сообщение пришло только в одну школу – в 500-ю в городе Пушкине. Не оставили вчера без внимания и торговые центры, но там действовали по звонку.

По данным «Фонтанки», утром 3 апреля в школу Пушкинского района Петербурга пришло уже знакомое силовикам послание о бомбе без запаха в пластиковом корпусе. Администрации учебного заведения пришлось провести эвакуацию, на улицу вывели 878 человек, а осмотр школы, как всегда, ничего не дал. К слову, занятия учащихся прерваны не были – их сразу же отправили в соседнюю школу.

Видимо, учебные учреждения хулиганам уже не так интересны. Они переключили своё внимание на торговые центры, которые «минируют» буквально каждый день на протяжении почти двух недель. Схема другая – в администрации ТРК звонят и устно сообщают о бомбе. Таким образом вчера «предупредили» «Атмосферу», «Континент», «Меркурий», «Норд», «Заневский каскад», «Балканский», «Пять озёр» и другие. Полиция осмотрела 7 торгово-развлекательных центров, 11 магазинов сети «Призма», 5 ТЦ. Эвакуация, судя по всему, проходила не везде, так как, по данным «Фонтанки», шопинг и развлечения прервали около 9900 человек.





