«Стадион так стадион». Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским, победившим в первом туре выборов на пост главы страны. Встреча пройдет на крупнейшем в Киеве 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

«Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко на своей странице в Twitter 4 апреля. Он также добавил, что по правилам дискуссия должна транслироваться по всем телеканалам.

Зеленский позвал действующего президента на дебаты на своей странице в Facebook. Шоумен назвал условием встречи допуск к трансляции всех СМИ и журналистов без исключения, а также проведение медицинской экспертизы для участников дебатов. Врач должен будет зафиксировать, что в крови нет алкоголя или наркотических веществ.

Дата встречи пока не назначена.







31 марта состоялся первый тур президентских выборов на Украине. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей для победы. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, согласно данным украинского ЦИК, вышли Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).