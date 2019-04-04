Названа вероятная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. Самолёт мог столкнуться с птицей

Вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии стало столкновение лайнера с птицей или с другим посторонним предметом.

Cтолкновение могло повредить датчик угла атаки авиалайнера на крыле (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха). В результате в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению, сообщает 4 апреля РБК со сслыкой на телеканал ABC News

Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, летевший в Кению, разбился спустя шесть минут после взлета в окрестностях Аддис-Абебы 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек. После катастрофы власти США потребовали изменить систему Boeing 737 Max. Страны Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Ямайка и ряд других государств приняли решение о запрете полетов Boeing этой модели. В России полеты лайнеров временно приостановил единственный эксплуатант — авиакомпания «Глобус» («дочка» S7). Российская авиакомпания «Победа» воздержится от покупок Boeing 737 MAX до выяснения причин катастрофы.

Расшифрованные данные «черных ящиков» разбившегося лайнера показали, что пилоты перед крушением пытались следовать инструкции по разрешению аварийных ситуаций, писала ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.







12 марта Boeing объявил о том, что обновит программное обеспечение 737 MAX после аварии. Как отмечали в компании, обновление коснется маневренных характеристик, дисплея пилота и реакции на ошибочные данные об угле атаки. В FAA отмечали, что, по их ожиданиям, новое ПО будет распространено не раньше апреля.