Штаб Бойко готовит иск в суд о фальсификациях на выборах президента Украины

Штаб кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко оспорит в суде факты подкупа и фальсификаций на выборах президента Украины в ряде районов Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба партии, лидер которой провёл перед выборами переговоры в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 22 марта.

"Аномальная явка, вбросы неиспользованных бюллетеней, фальсификации на спецучастках – это далеко не полный перечень противозаконных действий, которые активно использовала команда президента [Петра] Порошенко в подконтрольных Украине районах Донецкой области", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что о всех фактах нарушения избирательного законодательства, подкупа и фальсификаций сообщено в ЦИК, готовятся иски в суды, информация будет доведена до всеобщего сведения через СМИ. Сведения о нарушениях также переданы международным наблюдателям.

Штаб Бойко заявил об активном использовании административного ресурса на ряде участков в Донбассе. По информации наблюдателей, аномально высокий результат голосования за действующего президента получен на спецучастках, находящихся на территории воинских частей, а члены ряда комиссий находятся под прессингом гражданско-военных администраций, опасаются преследований со стороны силовиков. Кроме того, зафиксированы также вбрасывание неизданных бюллетеней и завышенная явка в Бахмутском районе Донецкой области.

По предварительным данным, в ходе первого тура выборов уверенную победу получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает почти вдвое меньше – 15,95%. Далее следуют лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13,4% голосов и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко с 11,67%. Замыкает пятерку глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – у него 6,91%. Согласно данным ЦИК, явка на состоявшиеся 31 марта выборы президента составила 63,52%.





