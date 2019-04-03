Из-за пожара в квартире на Наставников семеро детей провели вечер на улице

Тридцать человек эвакуировали спасатели из жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга вечером 3 апреля. Горело на площади пять квадратных метров.

Как сообщает региональное управление МЧС, вызов к 42 дому по проспекту Наставников поступил в половину десятого вечера. Двенадцать спасателей тушили пламя в одной из комнат, общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Жильцов из квартир этажом выше пришлось эвакуировать. Из парадной вывели тридцать человек, из них семеро – дети. К десяти часам пожар был потушен. Информация о пострадавших уточняется.

Сотрудники МЧС параллельно продолжают работать на территории завода «Красная нить» в Выборгском районе. Там сгорел отбельно-красильный цех.





