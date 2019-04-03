Вице-президент Венесуэлы: вопрос переноса офиса PDVSA в Москву прорабатывается

Вопрос переноса офиса нефтяной компании PDVSA из Португалии в Россию в настоящее время находится на станции проработки и идет в соответствии с планом. Об этом сообщил журналистам отраслевой вице-президент по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендес.

"Перенос [офиса PDVSA] свидетельствует о стратегическом характере наших отношений в сфере энергетики. Сейчас процедура идет в нормальном режиме", – сказал он.

Он не уточнил сроки, в которые может произойти перенос офиса нефтекомпании в Москву.

О переносе европейского офиса PDVSA из Лиссабона в Москву ранее сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA введены санкции США, она практически лишена возможности продавать свою продукцию на мировых рынках. Российские нефтяные компании высказали готовность помочь PDVSA со сбытом.





