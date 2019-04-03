«Нормально так полыхает». Пожар на фабрике «Красная нить» мог опалить птиц – показываем самое грандиозное видео

«Фонтанка» демонстрирует, пожалуй, самые зрелищные кадры горевшего 3 апреля прядильно-ниточного комбината на Выборгской стороне Петербурга. Беспилотник нашего читателя потеснил пернатых в небе над «Красной нитью».

автор: читатель "Фонтанки" Никита

Факел, в который превратилась одна из старейших мануфактур страны, стала объектом внимания сотен горожан. Петербуржцы выкладывают в сеть десятки видео, подкрепляя эмоциональными и не всегда цензурными комментариями.

Открытое горение в двухэтажном корпусе комбината на Гельсингфорсской улице ликвидировали в 20.40. В общей сложности пожарные заливали водой 800 охваченных огнем квадратных метров: 600 на втором этаже и еще 200 на крыше. Генеральный директор предприятия Алексей Хрулёв сообщил «Фонтанке», что горел отбельно-красильный цех. Городское управление МЧС уточнило, что концентрации вредного в воздухе не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала.

Бумагопрядильная мануфактура была построена в 1849 году. В имперской России фабрика принадлежала купцу второй гильдии, после революции поступила в распоряжение советского народа, а в 1994 году вернулась в частные руки. Чистую прибыль АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная Нить» за 2017 год система данных СПАРК оценивает в 34,88 млн рублей. Компания производит нитки для швейной, обувной, трикотажной, кожгалантерейной промышленности. Несколько лет подряд выигрывала конкурс на поставку своей продукции исправительной колонии №21 в Башкортостане.





