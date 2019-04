Вице-президент США поставил Турцию перед выбором между НАТО и РФ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция должна отказаться от от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

"Дональд Трамп дал ясно понять, что мы не будем бездействовать, пока наши союзники по НАТО закупают оружие у наших противников", – написал он в твиттере.

.@POTUS has made it clear that we will not stand idly by while @NATO allies purchase weapons from our adversaries that threaten the cohesion of our alliance.

