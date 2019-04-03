Вице-президент США поставил Турцию перед выбором между НАТО и РФ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция должна отказаться от от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

"Дональд Трамп дал ясно понять, что мы не будем бездействовать, пока наши союзники по НАТО закупают оружие у наших противников", – написал он в твиттере.

.@POTUS has made it clear that we will not stand idly by while @NATO allies purchase weapons from our adversaries that threaten the cohesion of our alliance. — Vice President Mike Pence (@VP) 3 апреля 2019 г.







Пенс призвал Анкару выбрать, "хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или же рисковать этим партнерством, принимая такие безрассудные решения".

Накануне Трамп пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сделать все возможное, чтобы "решить вопрос с F-35 и C-400". Кроме того, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан выразил надежду, что Вашингтон сможет уговорить турецких партнеров приобрести американскую систему обороны Patriot вместо С-400.

Турция неоднократно заявляла, что не откажется от планов купить российские комплексы. Анкара получит первую партию систем ПВО уже в этом году. В ответ США заявили о том, что прекратят поставлять Турции комплектующие для истребителей F-35 из-за сделки Москвы и Анкары.