Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. ВВС Норвегии и Дании подняли перехватчиков

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает Минобороны РФ вечером 3 апреля.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31", – говорится в сообщении.

Добавляется, что продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании", – отмечается в сообщении.







В ведомстве подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – сообщили в Минобороны.