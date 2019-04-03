Илья Воробьев: Могу ли жёны игроков повлиять на игру? Если дома всё хорошо, хоккеист лучше играет

Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьев прокомментировал победу в четвертой игре финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Петербуржцы выиграли со счетом 3:1 и сравняли счет в серии 2-2.

- Почему СКА вторую игру подряд начинает плохо, но потом выигрывает?

- Нас подвели удаления вначале. Первая смена была хорошей, потом большинство-меньшинство, немного с ритма выпали. С ритма выпали, но во втором и третьем периоде здорово сыграли.

- Могу ли жёны повлиять на игру?







- Если дома всё хорошо, хоккеист лучше играет.

- Какие изменения сделали после двух стартовых поражений?

- Я вам мог бы сказать, а смысл? Были некоторые изменения. Забросили три шайбы, значит, молодцы. Мы ищем ключи, ребята больше лезут на ворота.

Напомним, пятая игра серии пройдет в Москве 5 апреля.