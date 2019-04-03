Главный тренер ЦСКА о втором поражении от СКА: Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал второе поражение подряд в финале Западной конференции против СКА.

«Что комментировать — готовимся к следующей игре. Замена Сорокина (основного вратаря ЦСКА – ред.)? 1:3 счёт, дали Ларсу (второй вратарь ЦСКА – ред.) почувствовать плей-офф и хотели встряхнуть команду. Тяжело столько меньшинства играть. Ребята устают, соперник играет против нас мастеровитый. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд», – заявил Игорь Никитин.

Напомним, ЦСКА начал серию с двух домашних побед в Москве. Однако затем столичная команда дважды уступила. Таким образом теперь счет в серии, которая длится до четырех побед одного из клубов, 2-2. Пятая игра пройдет снова в Москве 5 апреля.





