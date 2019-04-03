Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти гражданина РФ

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

"В соответствии с информацией, опубликованной полицией Лондона, предполагаемый российский гражданин скончался 28 марта 2019 года в результате полученных ножевых ранений. Согласно имеющимся сведениям, жертва покушения не была случайной, и нападавшие действовали преднамеренно… В настоящее время проводится проверка наличия у него российского гражданства", – заявил пресс-секретарь.

"В случае подтверждения (гражданства РФ у погибшего) посольство окажет родственникам все необходимое содействие и ожидает от британской стороны выполнения своих обязательств по консульским конвенциям", – сказал он.

Дипломат отметил очередной всплеск насилия с применением холодного оружия в Лондоне: только за последние семь дней от ножевых ранений пострадали шесть человек, у пяти потерпевших зафиксированы ранения разной степени тяжести. Один из пяти пострадавших, по сообщениям полиции, находится в критическом состоянии.

"В очередной раз призываем граждан быть бдительными, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов. Вновь обращаем внимание граждан и соотечественников на то, что в посольстве России в Лондоне и генконсульстве России в Эдинбурге работают горячие линии для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации…", – сказал пресс-секретарь.





