СКА выиграл второй матч у ЦСКА и сравнял счет в серии
Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч финала Западной конференции против ЦСКА в Петербурге 3 апреля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1.
Голы у СКА забили Николай Прохоркин (29), Никита Гусев (44) и Сергей Плотников (45). Автором единственной шайбу у ЦСКА стал Михаил Науменков (14). Отметим, что при счете 0:1 в пользу москвичей судьи не засчитали гол в ворота петербуржцев из-за того, что шайба вышла за пределы площадки.
Таким образом СКА удалось сравнять счет в серии 2-2. Следующая игра пройдет в Москве 5 апреля.