Решение суда о незаконности санкций петербургского УФАС в отношении полиции и Смольного из-за конкуренции при вывозе покойников вступило в силу

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы незаконно пыталось оштрафовать полицию и Смольный за якобы допущенное ими нарушение закона о конкуренции при вывозе покойников. Это решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 3 апреля 2019 года вступило в силу.

Петербургское УФАС признало нарушения при организации вывоза тел умерших в морги города и опубликовано соответствующее решение на своем сайте 26 июля 2018 года.

В официальном заявлении антимонопольщиков сообщалось о нарушении закона «О защите конкуренции» сразу несколькими государственными ведомствами: главным управлением МВД РФ по городу и Ленобласти, городским комитетом по развитию предпринимательства и потребрынка и подведомственным этому комитету ГУП «Ритуальные услуги». Согласно решению комиссии ФАС, чиновники создали условия для монополизации рынка вывоза тел умерших в морги для частной ритуальной компании ООО «СПАРУ», о чем писала «Фонтанка».

В сообщении ведомство констатировало: «ГУ МВД по СПб и ЛО направляло в свои подразделения распорядительные письма, согласно которым сотрудники полиции, осуществляющие вызов специализированных бригад и оформление сопроводительных документов для вывоза тел умерших, должны были вызывать такие бригады только из ГУП «РУ», при этом вызовы иных коммерческих организаций были запрещены. В свою очередь ООО «СПАРУ» получало заказы на вывоз тел от диспетчерской службы ГУП «РУ».







Петербургское УФАС пообещало, что в течение года с момента вынесения решения (это случилось 25 июля 2018 года. – прим. ред.) будут установлены конкретные должностные лица провинившихся ведомств, которых ждут штрафы. Также будут оштрафованы ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ».

Теперь грозные обещания антимонопольному ведомству удастся выполнить лишь в том случае, если его юристы сумеют добиться отмены постановления апелляционной инстанции в Арбитражном суде Северо-Западного округа.

Вынесения Федеральной антимонопольной службой отмененного судом решения добивались представители бизнес-структур, связанных с петербургским предпринимателем Маратом Дрейзиным. Действия, которые он пытался оспорить, связаны с конкурирующей бизнес-структурой похоронки (https://www.fontanka.ru/2018/06/07/049/), первыми лицами которой называют миллиардеров Валерия Ларькина и покойного Игоря Минакова.