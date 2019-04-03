Смотрите, как горел корпус завода «Красная нить». «Фонтанка» публикует видео

Спасатели справились с огнём на территории завода в Выборгском районе Петербурга к девяти часам вечера 3 апреля. Директор «Красной нити» на месте оценивает ущерб.

читатель "Фонтанки"

Как сообщает региональное управление МЧС, открытое пламя в цеху на Гельсингфорсской улице потушили в 20:40, сейчас спасатели проливают конструкции. Передвижная лаборатория превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировала. Информация о пострадавших не поступала, из здания ещё до прибытия спасателей, по уточненной информации, сами вышли четыре человека.

Генеральный директор завода Алексей Хрулёв рассказал «Фонтанке», что в горевшем здании был расположен отбельно-красильный цех предприятия. Ущерб оценить он затруднился, так как на месте ещё работают спасатели.

Как сообщалось ранее, площадь пожара внутри цеха заняла 600 квадратных метров, ещё на двухстах горела крыша.

«Фонтанка» публикует фото и видео со двора предприятия.





