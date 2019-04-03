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Происшествия
03.04.2019 22:05
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Смотрите, как горел корпус завода «Красная нить». «Фонтанка» публикует видео

Спасатели справились с огнём на территории завода в Выборгском районе Петербурга к девяти часам вечера 3 апреля. Директор «Красной нити» на месте оценивает ущерб.

Смотрите, как горел корпус завода «Красная нить». «Фонтанка» публикует видео

читатель "Фонтанки"

Как сообщает региональное управление МЧС, открытое пламя в цеху на Гельсингфорсской улице потушили в 20:40, сейчас спасатели проливают конструкции. Передвижная лаборатория превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировала. Информация о пострадавших не поступала, из здания ещё до прибытия спасателей, по уточненной информации, сами вышли четыре человека.

Генеральный директор завода Алексей Хрулёв рассказал «Фонтанке», что в горевшем здании был расположен отбельно-красильный цех предприятия. Ущерб оценить он затруднился, так как на месте ещё работают спасатели.

Как сообщалось ранее, площадь пожара внутри цеха заняла 600 квадратных метров, ещё на двухстах горела крыша

«Фонтанка» публикует фото и видео со двора предприятия.



Фото: читатель "Фонтанки"

Справка:

Бумагопрядильная мануфактура была построена на Выборгской набережной в 1849 году. Пятиэтажный корпус возвели по проекту архитектора Рокова.

Здание горело в 1877 году по воле владельца фабрики, который рассчитывал получить страховую выплату. В конце XIX века предприятие поглотила английская компания «И и П. Коатс». В советское время фабрика была национализирована. Комплекс построек включён в перечень памятников архитектуры. Предприятие производит четыре вида ниток. Чистая прибыль фабрики, по данным СПАРК, за 2017 год составила 34 млн рублей.

29 марта 2019 года казенное учреждение Имущество Санкт-Петербурга» подало иск к «Красной нити» в Арбитражный суд. Претензий к компании у истца на 12,2 млн рублей.

Представители МЧС последний раз на Гельсингфорсской были в августе 2014 года. Следующая проверка была запланирована на ноябрь 2019.

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