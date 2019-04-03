Экзит-пол показал победу Зеленского во втором туре выборов президента Украины

Владимир Зеленский победит во втором туре президентских выборов на Украине, обойдя действующего президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который провели телеканал «112 Украина» и News One вместе с австрийским Институтом социальных исследований и консалтинга SORA и украинским Центром «Социальный мониторинг».

В день первого тура (31 марта) избирателям задавали вопрос, за кого они проголосуют, если во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко.

Так, почти половина респондинтов (49,4%) ответила, что проголосует за Зеленского, и только 19,8% собирается поддержать Порошенко. Еще 19,2% затруднились ответить, а 11,6% сказали, что не пойдут голосовать.

В опросе приняли участие 15 179 человек на выходе из 250 избирательных участков.

31 марта состоялся первый тур президентских выборов на Украине. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей для победы. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, согласно последним данным украинского ЦИК, выходят Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).





