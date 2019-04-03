"Утрата доверия - проблема государства": Конституционный суд отказался разбираться с пенсионной реформой
Оппозиционные депутаты не смогли через Конституционный суд РФ затормозить повышение пенсионного возраста. Политическая ответственность за непопулярный закон лежит на органах власти.
Как следует из решения, 3 апреля опубликованного на сайте КС, инициативная группа депутатов Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР попыталась оспорить положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». В своём запросе они настаивают, что пенсионный возраст поднимают необоснованно, без опоры на исследования и вразрез с общественным мнением. Принимать реформу, которая не обеспечит достойную жизнь граждан, необходимо было только после референдума, считают заявители.
Конституционный суд указал, что решать, когда допустимо выходить на пенсию, – прерогатива государства. Именно на органах госвласти лежит вся политическая ответственность за последствия закона, "включая риск утраты доверия электората".
В решении суда отмечено, что исследования всё же были: законодатель учёл рост продолжительности жизни, изменения в сфере труда, а также развитие медицины. Что касается добросовестности анализа, то это к вопросу о конституционности правовых норм отношения не имеет.
Также Конституция РФ не регулирует порядок работы с поправками к законопроекту и не регламентирует проведение референдума по этому вопросу. В самих положениях никаких неопределённостей суд не усмотрел, поскольку Основной закон не исключает возможности повысить пенсионный возраст через федеральный закон.
«Вопрос же о целесообразности данной меры <...> не может быть разрешен Конституционным судом РФ. Иное выходило бы за пределы его компетенции», – говорится в отказном определении.
Депутатский запрос рассматривать в заседании КС не будут. Определение окончательно и обжалованию не подлежит.
Справка:
С 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Увеличение будет постепенным и завершится в 2028 году. Законопроект представило правительство, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о нём в июне 2018 года на фоне чемпионата мира по футболу. Чтения в Госдуме реформа проходила под многочисленные акции протеста и падение рейтингов органов власти. Несмотря на это, законопроект получил одобрение депутатского большинства, и 3 октября прошлого года был подписан президентом. Во время своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что отдавал себе отчёт в реакции людей, но это решение для российской экономики неизбежно.