"Утрата доверия - проблема государства": Конституционный суд отказался разбираться с пенсионной реформой

Оппозиционные депутаты не смогли через Конституционный суд РФ затормозить повышение пенсионного возраста. Политическая ответственность за непопулярный закон лежит на органах власти.

Как следует из решения, 3 апреля опубликованного на сайте КС, инициативная группа депутатов Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР попыталась оспорить положения федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». В своём запросе они настаивают, что пенсионный возраст поднимают необоснованно, без опоры на исследования и вразрез с общественным мнением. Принимать реформу, которая не обеспечит достойную жизнь граждан, необходимо было только после референдума, считают заявители.

Конституционный суд указал, что решать, когда допустимо выходить на пенсию, – прерогатива государства. Именно на органах госвласти лежит вся политическая ответственность за последствия закона, "включая риск утраты доверия электората".

В решении суда отмечено, что исследования всё же были: законодатель учёл рост продолжительности жизни, изменения в сфере труда, а также развитие медицины. Что касается добросовестности анализа, то это к вопросу о конституционности правовых норм отношения не имеет.







Также Конституция РФ не регулирует порядок работы с поправками к законопроекту и не регламентирует проведение референдума по этому вопросу. В самих положениях никаких неопределённостей суд не усмотрел, поскольку Основной закон не исключает возможности повысить пенсионный возраст через федеральный закон.

«Вопрос же о целесообразности данной меры <...> не может быть разрешен Конституционным судом РФ. Иное выходило бы за пределы его компетенции», – говорится в отказном определении.

Депутатский запрос рассматривать в заседании КС не будут. Определение окончательно и обжалованию не подлежит.