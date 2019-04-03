Происшествия
Пожар на Гельсингфорсской локализован
Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня на территории завода «Красная нить» в Выборгском районе Петербурга. К восьми часам вечера 3 апреля ранг пожара снижен до номера 1-Бис, уточняют в городском МЧС. По предварительной информации, еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали трех человек, пострадавших нет.
По словам очевидцев, загорелся цех порошковой окраски. Горит кровля и второй этаж одного из зданий на территории завода «Красная нить» на Гельсингфорсской улице, огонь распространился на площади 600 кв. м.
Справка:
Бумагопрядильная мануфактура была построена на Выборгской набережной в 1849 году. Пятиэтажный корпус возвели по проекту архитектора Рокова.
Здание горело в 1877 году по воле владельца фабрики, который рассчитывал получить страховую выплату. В конце XIX века предприятие поглотила английская компания «И и П. Коатс». В советское время фабрика была национализирована. Комплекс построек включён в перечень памятников архитектуры. Предприятие производит четыре вида ниток. Чистая прибыль фабрики, по данным СПАРК, за 2017 год составила 34 млн рублей.
29 марта казенное учреждение Имущество Санкт-Петербурга» подало иск к «Красной нити» в Арбитражный суд. Претензий к компании у истца на 12,2 млн рублей.
Представители МЧС последний раз на Гельсингфорсской были в августе 2014 года. Следующая проверка была запланирована на ноябрь 2019.