Пожар на Гельсингфорсской локализован

Справка:

Бумагопрядильная мануфактура была построена на Выборгской набережной в 1849 году. Пятиэтажный корпус возвели по проекту архитектора Рокова.

Здание горело в 1877 году по воле владельца фабрики, который рассчитывал получить страховую выплату. В конце XIX века предприятие поглотила английская компания «И и П. Коатс». В советское время фабрика была национализирована. Комплекс построек включён в перечень памятников архитектуры. Предприятие производит четыре вида ниток. Чистая прибыль фабрики, по данным СПАРК, за 2017 год составила 34 млн рублей.

29 марта казенное учреждение Имущество Санкт-Петербурга» подало иск к «Красной нити» в Арбитражный суд. Претензий к компании у истца на 12,2 млн рублей.

Представители МЧС последний раз на Гельсингфорсской были в августе 2014 года. Следующая проверка была запланирована на ноябрь 2019.