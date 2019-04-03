В январе петербурженка пожаловалась на лед у автобусной остановки. В апреле городские власти сообщили ей, что проблема устранена

Петербурженка Наталья Вахлова, пожаловавшаяся 25 января на ледяные торосы, 3 апреля получила ответ от государственного казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства». В сообщении была фотография чистой автобусной остановки с подписью: «Проблема устранена». Об этом Наталья Вахлова рассказала в своем Twitter.

«Справедливости ради нужно отметить, что дней через 10 после обращения что-то пытались сделать. Это видела моя мама. Однако все попытки разбить торосы происходили только на моей остановке, хотя на соседних также все покрылось льдом», – сообщила горожанка корреспонденту «Фонтанки».

Но эта петербурженка – не единственная, кто получил от властей отчет о победе над стихией в начале апреля. На портале «Наш Санкт-Петербурге» насчитывается не менее десятка подобных ответов от различных государственных учреждений, но на те жалобы, что поступили во второй половине марта.

Напомним, что зима 2018-2019 оказалась снежной, а городские службы оказались не готовы бороться со стихией. Пришлось даже выгнать на субботники петербургских учителей и рядовых чиновников. Смольный подарил интернету мем «Лопата Беглова».





